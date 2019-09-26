عمدة صيني سابق “يؤمن” تقاعده و”إعدامه” بأطنان من المعدن الأصفر

عمدة صيني سابق “يؤمن” تقاعده و”إعدامه” بأطنان من المعدن الأصفر

الصين – مفاجأة من العيار الثقيل، واجهت الشرطة الصينية أثناء تفتيش منزل تشانغ تشي، العمدة السابق لمدينة قانتشو، إذ عثر على كنز كبير من سبائك الذهب ومن النقود وغير ذلك.

وأفادت صحيفة “powerapple” المحلية بأن الشرطة فوجئت بسبائك من الأصفر الرنان في مقر إقامة المسؤول الصيني السابق، بلغ وزنها 13.5 طنا.

وذكرت تقارير غير رسمية أن الشرطة عثرت كذلك في مخبأ سري تحت الأرض بمنزل هذا المسؤول المحلي السابق على مبلغ مالي ضخم.

كما تبين أن العمدة السابق ويبلغ من العمر 57 عاما، يمتلك إضافة إلى سبائك الذهب والأموال السائلة المكدسة، عقارات فاخرة تقدر ببضعة آلاف من الأمتار المربعة.

يذكر أن الصين تواجه ظاهرة الفساد بحزم بالغ، وتتخذ ضد المتورطين في مثل هذه الأعمال إجراءات يصفها “البعض” بالعنيفة، وتصل الأحكام في مثل هذه القضايا إلى الإعدام.

ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى أن السلطات في هذا البلد تنظم زيارات خاصة لكبار الموظفين والمسؤولين إلى السجون حيث يقبع المحكومون في قضايا الفساد، بغرض إفهام الجميع ما ينتظر من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

المصدر: نوفوستي