ليبيا – إعتقد العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أن المؤسسة التشريعية غير معنية بشكل مباشر بما قام به من وصفهم بـ”المرتزقة الروس” بتصفية عائلة ليبية حسب زعمه ، مبيناً أن الجهات التنفيذية المتمثلة في داخلية الوفاق ودفاع الوفاق هي المعنية بذلك.

الجازوي إستنكر خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الاربعاء وتابعته صحيفة المرصد هذا الفعل، مطالباً الجهات التنفيذية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من قام بجلب هؤلاء المرتزقة و إدراج هذا الملف ضمن الملفات الأخرى التي تمثل إنتهاكات حقوق الإنسان والشعب الليبي المدنية.

وأشار إلى أهمية رفع هذه القضايا في المحاكم الدولية وعلى الجهة التنفيذية المسؤولة والمتمثلة برئاسة وزراء الوفاق أو وزرائها المفوضين من خلال إستيفاء هذه الملفات من الناحية القانونية ورفعها للجهات التي تستطيع وضع العقاب المناسب مع من إستجلب من وصفهم بـ” المرتزقة” الذين يتقاضون مال لقتل الآخرين على حد زعمه.

كما أكد على أن هناك جهات معنية تقوم بتجميع الملفات والأدلة والإثباتات حول هذا الأمر سعياً لإكمال الملف ليكتمل ويسير في مساره القانوني.