نيويورك – عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن لافروف لدى ترحيبه بالزعيم الفلسطيني البالغ 84 عاما، عانقه بحرارة وأشاد “بلياقته البدنية”.

وقال لافروف: “أنا مسرور جدا لتوفر الفرصة للقائكم هنا والنظر إلى ما يمكننا القيام به حيال هذا الوضع المعقد (الذي يحيط بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية)”.

بدوره، أطلع عباس الوزير الروسي حسب وكالة “معا” على “آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية”، وآخرها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأشاد عباس بمواقف روسيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين المشروعة، مؤكدا “أهمية دور روسيا الكبير في إرساء قواعد السلام في منطقتنا والعالم”.

المصدر: وكالات