الولايات المتحدة – يرى دونالد ترامب، أن أسواق المال الأمريكية ستنهار إذا تم عزله من منصبه، ويأتي ذلك بعدما انتاب المستثمرين حالة من الذعر جراء إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن إجراء تحقيق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة جاءت ردا على سؤال بشأن سوق الأسهم الأمريكية: “إذا فعلوا ذلك فعلا فإن الأسواق ستنهار، هل تعتقد أن الحظ هو الذي قادنا لأن نصبح أفضل سوق أوراق مالية وأحسن اقتصاد في تاريخنا”.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت الثلاثاء الماضي، إن مجلس النواب سيمضي قدما في إجراءات المساءلة ضد ترامب، متهمة إياه بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيق مع ابن المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن في معاملاته التجارية مع أوكرانيا. وما يزال فتح التحقيق يتطلب إجراء تصويت في مجلس النواب قبل إطلاقه.

وأدى الإعلان إلى انخفاض سوق الأسهم الثلاثاء، حيث فقد مؤشر “داو جونز الصناعي” أكثر من 0.5%، في حين انخفض المؤشران “ناسداك” و”ستاندرد آند بورز 500″ بنسبة 0.8% و1.46% على التوالي.

وعلى الرغم من قول ترامب إن سوق الأوراق المالية لن تزدهر بدونه، يقول محللون إن الإقالة قد تؤدي إلى ارتفاع، كما حدث في عهد كلينتون في العام 1999، حيث تم عزل الرئيس بيل كلينتون من قبل مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدعم هذه الخطوة.

المصدر: وكالات