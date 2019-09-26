مصر – كشف البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية لديه، اتخذت اليوم قرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم مؤخرا.

وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.

يأتي ذلك بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه الشهر الماضي بنسبة 1.5%.

وكانت أسعار الفائدة قد انخفضت من قبل عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري.

المصدر: وكالات