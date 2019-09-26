بانكوك – سحبت في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا دون 23 سنة المقررة في تايلاند بالفترة بين 8 و26 يناير 2020 بمشاركة 16 منتخبا.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين.

المجموعة الثانية: قطر واليابان والسعودية وسوريا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

المجموعة الرابعة: فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 16 إلى أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية (الدور ربع النهائي).

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفي حال تواجد منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع أيضا إلى الأولمبياد.

المصدر: وكالات