أبوظبي – تراجعت البورصات الخليجية بنحو شبه جماعي في نهاية تداولات الخميس، متأثرة بهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية ومخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب.

وبحلول الساعة (12:49 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.48 بالمئة أو 30 سنتا إلى 62.09 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.71 بالمئة أو 40 سنتا إلى 56.09 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الأول بنسبة 0.66 بالمئة إلى 6222 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيس بنحو 0.03 بالمئة إلى 4718 نقطة، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.5 بالمئة ليغلق عند 5712 نقطة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.37 بالمئة إلى 5069 نقطة مع تراجع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.4 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.73 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 1.49 بالمئة.

فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بنسبة 0.15 بالمئة إلى 2798 نقطة مع تراجع أسهم “إعمار العقارية” بنسبة 1.69 بالمئة و”سوق دبي” بنسبة 1.26 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.14 بالمئة إلى 4015 نقطة، مع نزول أسهم “الخليج للكيماويات” بنسبة 10 بالمئة و”المها للتسويق” بنسبة 10 بالمئة و”الباطنة للاستثمار” بنحو 7.8 بالمئة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على انخفاض هامشي بنسبة 0.03 بالمئة إلى 8028 نقطة، مع تراجع أسهم كبرى مثل “سامبا المالية” بنسبة 0.53 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر للجلسة الثانية على التوالي بعد خسائر حادة تكبدتها في الجلسات الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري.

وزاد المؤشر الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.93 بالمئة إلى 13857 نقطة، بفعل مشتريات قوية للمؤسسات العربية ومحدودة للأجنبية رغم استمرار مبيعات الأفراد بكافة فئاتهم.

وارتفعت بورصة الأردن هامشيا بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1823 نقطة، مع صعود أسهم “الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.84 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.17 بالمئة.

وبالنسبة ذاتها، صعدت بورصة البحرين لتغلق عند 1521 نقطة على وقع مكاسب أسهم “عقارات السيف” بنسبة 2 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 1.44 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.42 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.93 بالمئة إلى 13857 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1823 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1521 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 0.66 بالمئة إلى 6222 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 5069 نقطة.

دبي: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 2798 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 4015 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 8028 نقطة.

الأناضول