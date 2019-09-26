ليبيا- إلتقى وزير الشؤون الخارجية الايطالي لويجي دي مايو نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

اللقاء إستعرض بحسب وكالة “آكي”الإيطالية أمس الأربعاء موضوعات من بينها التحديات الإقليمية بدءاً من الأزمة الليبية والالتزام المشترك بمحاربة التطرف والإرهاب القائم على أساس دوافع دينية.

ونقلت الخارجية الايطالية عن دي مايو قوله بعيد الاجتماع:”ناقشت مع الوزير بوريطة الفرص الكبيرة المتاحة لبلدينا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والهدف يكمن في إقامة شراكة استراتيجية بين إيطاليا والمغرب من أجل تقييم مشترك وعلى أساس دوري للعديد من مجالات التعاون الممكنة والتحديات المشتركة”.