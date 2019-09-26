ليبيا – أكد موقع ” تونيزي تلغراف ” التونسي واسع الإنتشار في تونس أن أحد مهاجمي مكتب وزير مالية الوفاق فرج بومطاري يوم أمس الأربعاء في طرابلس يعمل كموظف في السفارة الليبية في تونس ، في إشارة للطاهر عروة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس .

وفي سياق متصل أكدت قناة نسمة المملوكة للمرشح الرئاسي نبيل القروي أيضاً أن موظفاً في السفارة الليبية في تونس قد عمد لإقتحام مكتب بومطاري في طرابلس وهدده بالقتل .

وكان عروة قد أقدم الأربعاء على إقتحام مكتب بومطاري في وزارة المالية الواقعة في طريق السكة بطرابلس على بعد أمتار من ديوان رئاسة الوزراء حيث مكتب رئيس الرئاسي فائز السراج وحكومته .

وتسلم مكتب النائب العام شكوى وزير ابومطاري ضد الطاهر عروة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس ، الملحق الأمني في تونس ومحمد أبوذراع الملقب بالصندوق ” الصندوق ” القيادي بالنواصي بعد إقتحامهم لمكتبه يوم أمس وتهديده لهم بالرصاص عبر وضعهم رصاصة له في يده كعلامة على التهديد بالقتل .

وقال مسؤول كبير من مكتب النائب العام في طرابلس لـ المرصد أن مدير التحقيقات الصديق الصور توعد باصدار أوامر قبض ضد عروة و ” الصندوق ” اليوم الخميس بعد إقتحامهم لمكتب أبومطاري وتهديدهم له بالرصاص ولكن في حال أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمراً بالخصوص نظراً لتبعية المتهمين لوزارته.

وتقدم الوزير المشتكي في شكواه بالقول : ” بعد استقبالنا له – أي عروة تهجم علينا مدعياً بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية رافضاً الخروج من المكتب الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به !! “. أي أن الوزير قد خرج من مكتبه وتركه لهذا الشخص ! .

عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة – أي عروة – وبحسب شكوى أبومطاري رجع عروة على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى محمد أبو دراع حيث تهجم الأخير بدوره على الوزير تاركاً بيد الوزير رصاصة ( عيار 9ملم ) وهم بالخروج ، في إشارة للتهديد بالقتل وبأن ثمنه لا يساوي ألا هذه الرصاصة .

ويعتبر محمد أبودراع الملقب بـ ” الصندوق ” القائد الميداني الفعلي لكتيبة النواصي التابعة لداخلية باشاآغا بقيادة أبناء قدور وهو أحد المسلحين الأثرياء المتنفذين في طرابلس ويقود محاور الكتيبة في المعارك الجارية جنوب العاصمة كما كان آخر ظهور له يوم 11 سبتمبر الجاري في مقر المجلس الرئاسي ، أي في ديوان رئاسة الوزراء رفقة إجتماع مع السراج ومسلحين آخرين من ” قادة المحاور ” .

وكان المكتب الإعلامي للسراج قد نشر صوراً من اذلك للقاء ظهر فيها الصندوق على أنه أحد القيادات الأمنية والعسكرية ” المدافعة عن طرابلس وعن الدولة المدنية التي يقودها الرئاسي ” كما حضر الإجتماع كل من أسامة جويلي ومحمد الحداد ومحمد المهدي الشريف وآخرين من ” القيادات الأمنية والعسكرسة ” بالوفاق .

المرصد – متابعات