فرنسا – أعلنت وكالة “فرانس برس” أن عائلة شيراك نعت الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، معلنة رحيله عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وصرح فريديريك سالا بارو صهر الرئيس الراحل، لوكالة “فرانس برس” بأن “الرئيس جاك شيراك رحل هذا الصباح بطمأنينة وسلام محاطا بأفراد عائلته”.

وانتمى شيراك لحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، وانتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، قبل أن تنتهي رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

وشغل الرئيس الفرنسي الراحل منصب عمدة باريس لمدة 18 عاما من 1977 إلى 1995.

يذكر أن شيراك حظي بتأييد شعبي واسع بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة للغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، حيث قال وقتها: “بالنسبة لنا تعد الحرب دائما دليلا على الفشل وأسوأ الحلول، ولذا يجب بذل الجهود لتجنبها” ، الأمر الذي عكر صفو العلاقات بين باريس وواشنطن.

ولم تخل حياة الرئيس الراحل من النقاط السلبية، حيث حكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في 15 ديسمبر 2011 بعد إدانته بالفساد وتبديد المال العام.

وفي أول تعليق على خبر وفاة شيراك، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه “متأثر ومحطم” بسماعه هذا الخبر.

المصدر: وكالات