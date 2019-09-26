385 مليون دولار لـ”روس آتوم” في عام 2020 لبناء جيل جديد من كاسحات الجليد

385 مليون دولار لـ”روس آتوم” في عام 2020 لبناء جيل جديد من كاسحات الجليد

روسيا – تخطط وزارة المالية الروسية، لتخصيص 24.7 مليار روبل (385 مليون دولار) للشركة الحكومية “روس آتوم” في عام 2020 ، لبناء جيل جديد من كاسحات الجليد النووية.

وجاء ذلك في مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2020 وللفترة التخطيطية 2021 و2022 ، الذي نشر الأربعاء على موقع الحكومة الروسية.

وفي عام 2021، سيتم تخصيص 21 مليار روبل، وفي عام 2022 سيخصص مبلغ 14.8 مليار روبل.

واعتمد مجلس الدوما، في ديسمبر 2018، قانونا حول منح شركة “روس آتوم” صلاحيات في مجال تطوير طريق الملاحة الشمالي.

ووفقا للوثيقة، ستقوم شركة “روس آتوم” بتحديد شركة تابعة لها وستخولها بإصدار تصاريح إبحار في مياه طريق البحر الشمالي.

وستقوم هذه الشركة بإبرام اتفاقات امتياز، بشأن تشييد منشآت البنية التحتية للموانئ البحرية الواقعة على طول طريق البحر الشمالي.

يشار إلى “آتوم فلوت”، وهي شركة تابعة لـ”روس آتوم”، تقوم بتشغيل وصيانة أسطول كاسحات الجليد النووية المدنية في روسيا، وتقع قاعدة الشركة في ميناء مورمانسك، في شمال روسيا.

المصدر: “تاس”