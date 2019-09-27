مصر – اقتحمت قوات الشرطة في مصر عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في نطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وضبطت 83 مطلوبا.

وعثرت الشرطة في حوزة الموقوفين على “4 مسدسات محلية، و3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و3 قطع أسلحة بيضاء”.

كما ضبطت الشرطة “3100 كيلو غرام من نبات البانغو المخدر و720 غرام من الحشيش و80 غرام من الهيروين إضافة إلى 52 قرصا مخدرة”.

واستهدفت قوات الشرطة الأسلحة غير المرخصة، ونجحت خلال أسبوع في ضبط 713 قطعة سلاح ناري، ولاحقت الهاربين من الأحكام ونجحت في تنفيذ 429465 حكما قضائيا.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، وضبطت 12 تشكيلا عصابيا ضمت 41 متهما، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوعة، وضبطت 200 قضية أحداث، و13761 قضية مرافق عامة، وأعادت 8 سيارات مسروقة لأصحابها.

المصدر: “أخبار اليوم”