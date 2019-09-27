نيويورك – دعا وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف المجتمع الدولي من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لوضع حد لـ”سلوكها المزعزع للاستقرار”.

وحمل العساف مجددا إيران المسؤولية عن الهجوم على معملي “أرامكو”، مشددا على أن هذا الاعتداء يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي ويهدد السلام والأمن الدوليين.

وقال: “نعرف هذا النظام منذ 40 عاما، ولا يجيد إلا تدبير التفجيرات وإلحاق الدمار وتنفيذ الاغتيالات ليس في منطقتنا فقط، بل وفي مختلف أنحاء العالم. ينبغي ممارسة أقصى درجات الضغط باستخدام جميع الوسائل المتاحة بغية وضع حد للسلوك الإرهابي والعدائي للنظام الإيراني”.

ووصف العساف الحكومة الإيرانية بأنها “نظام قاس وإرهابي يستمر في تهديد السلام والأمن الدوليين ويعمل على تعطيل إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي”، واصفا الهجوم على “أرامكو” بأنه “اختبار حقيقي لإرادة المجتمع الدولي”.

وشدد على أن قطع مصادر تمويل إيران يشكل أفضل طريقة لمنعها من دعم فصائل مسلحة موالية لها في المنطقة وتطوير برامجها الصاروخية ولوقف “سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم”.

وألقت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إيران اللوم في هجوم “أرامكو” فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: “أسوشيتد برس”