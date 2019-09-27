إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن موعد مباراة الكلاسيكو الثانية بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا هذا الموسم.

وكانت رابطة الليجا قد أعلنت منذ أيام أن مباراة الكلاسيكو الأولي في البطولة ستقام يوم 26 أكتوبر/تشرين أول المقبل على ملعب الكامب نو، في الساعة الواحدة ظهرًا ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن مباراة الدور الثاني ستقام الساعة التاسعة مساء الأحد الموافق 1 مارس/آذار المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

يذكر أنه سبق إقامة مباراة الكلاسيكو في الساعة الواحدة ظهرًا في ديسمبر/كانون أول 2017، وكان ذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، مقابل 10 نقاط في جعبة برشلونة سادس الترتيب.

المصدر : كووورة