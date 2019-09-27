ليبيا – توعد القيادي بالقوة الثامنة النواصي التابعة لداخلية الوفاق محمد أبودراع المشهور بـ”الصندوق” وزير مالية الوفاق فرج بومطاري اليوم الجمعة بعد تعرض أحد مقراته في طرابلس لقصف من سلاح الجة التابع للقيادة العامة.

الصندوق وجه في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شكره لوزير مالية الوفاق على القصف الذي تعرض له مقره وسقوط قتيلين من عناصره ، متوعداً بومطاري قائلاً :” ستدفع أنت الثمن إن شاء الله”.

الصندوق وجه في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شكره لوزير مالية الوفاق على القصف الذي تعرض له مقره وسقوط قتيلين من عناصره ، متوعداً بومطاري قائلاً :” ستدفع أنت الثمن إن شاء الله”.

ويأتي هذا التهديد الثاني لبومطاري خلال ايام من “الصندوق” رغم تحذيرات الأمم المتحدة للجماعات المسلحة بعدم التدخل في عمل مؤسسات الدولة وفرض نفوذها عليها ، حيث تعرض وزير مالية الوفاق ، فرج أبومطاري يوم الاربعاء الماضي إلى إعتداء من قبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق نفسها وقد تهجموا عليه في مكتبه بمقر الوزارة الكائن في منطقة طريق السكة بطرابلس على بعد أمتار من ديوان رئاسة الوزراء حيث مكتب رئيس الرئاسي فائز السراج .

https://almarsad.co/2019/09/25/%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a7/

وعلى الفور ، توجه أبومطاري برسالة شكوى ، تحصلت المرصد على نسخة منها ، إلى القائم بأعمال النائب العام ووزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاآغا يشتكي لهم فيها ويطالب بالتحقيق في ما تعرض له ولخص وقائع الموضوع أنه على تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء جاء إلى حيث مقر عمله بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى الطاهر عروة ومن هنا بدأت الحادثة .

وأضاف الوزير المشتكي : ” بعد استقبالنا له – أي عروة وهو أيضاً ملحق أمني بالسفارة الليبية في تونس – تهجم علينا مدعياً بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية رافضاً الخروج من المكتب الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به !! “. أي أن الوزير قد خرج من مكتبه وتركه لهذا الشخص ! .

عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة – أي عروة – وبحسب شكوى أبومطاري رجع عروة على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى محمد أبو دراع حيث تهجم الأخير بدوره على الوزير تاركاً بيد الوزير رصاصة ( عيار 9ملم ) وهم بالخروج ، في إشارة للتهديد بالقتل وبأن ثمنه لا يساوي ألا هذه الرصاصة .