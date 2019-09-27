توتنهام يحدد مبلغًا فلكيًا لبيع كين

توتنهام يحدد مبلغًا فلكيًا لبيع كين

انجلترا – ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام حدد سعر هاري كين، نجم الفريق، تحسبًا لطلبه الرحيل، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها السبيرز.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن توتنهام سيطلب 250 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل هدافه.

ويواجه توتنهام أزمة كبيرة مع انطلاق هذا الموسم، تمثلت في الفوز بمباراتين فقط من أصل 8 خاضهم الفريق اللندني في مختلف المسابقات.

وودع السبيرز مؤخرًا كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الهزيمة على يد فريق كولشستر أحد أندية الدرجة الثالثة.

ويعيش كين (26 عامًا) حالة إحباط شديدة من بداية توتنهام المتعثرة هذا الموسم، رغم الوصول لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقد أدرك دانييل ليفي رئيس توتنهام أن الأندية الكبرى في أوروبا على أتم الاستعداد لجلب كين، وبالتالي لن يبيعه سوى بمقابل مادي هو الأكبر في العالم.

وفي حال انتقل كين إلى أي فريق بالمبلغ المحدد، فإنه سيتجاوز صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان (198 مليون جنيه إسترليني).

المصدر : كووورة