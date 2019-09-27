ليبيا – شهد رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الأول في نيويورك التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المحطات القائمة مع شركة ” جي إي انترناشيونال” لأنظمة الطاقة الغازية.

الاتفاقية شملت بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إقامة مشاريع للطاقة المتجددة “طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ومشاريع نقل وتصريف الطاقة”.

وأشارت المكتب الإعلامي إلى أن شركة ” جي إي انترناشيونال” لأنظمة الطاقة الغازية وقعت مع حكومة الوفاق المذكرة التي اقترحت برنامج عمل يتماشى مع الخطة الخمسية الأولى في مجال الطاقة الكهربائية في ليبيا التي تستهدف زيادة القدرات بنحو 6000 ميجاوات إضافة إلى اعتماد عدد من البرامج لتنفيذ صيانة وعمرات للوحدات القائمة وبرامج لها علاقة بالحفاظ على البيئة.