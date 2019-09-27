روسيا – عرضت وزارة الدفاع الروسية اليوم مشاهد طيران ناجح لطائرة “الصياد” المسيرة “أوخوتنيك”، ترافقها أحدث مقاتلة من الجيل الخامس “سو-57”.

وقالت الوزارة في تعليق أوردته على حسابها في تويتر اليوم: “قامت الطائرة المسيرة “أخوتنيك” بأول رحلة مشتركة مع مقاتلة الجيل الخامس Su-57″. وأضافت: “طار الدرون آليا وووصل إلى منطقة المناوبة”.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد أكدت نجاح اختبارات جديدة لـ”الصياد”.

وذكرت المصادر أن الطائرة خضعت للاختبارات في أحد المطارات التابعة لوزارة الدفاع وخلال الاختبار نجحت بالتحليق لمدة 20 دقيقة، وعلى ارتفاعات وصلت إلى 600 متر، وتمكنت من الدوران عدة مرات حول المطار، وهبطت بنجاح.

وأشارت إلى أن هذا الإقلاع ليس الأول من نوعه للطائرة المذكورة، ففي ربيع العام الجاري أقلعت أيضا في رحلة قصيرة استمرت بضع دقائق.

وظهرت الصور الأولى لهذه الطائرة عام 2018، ومن المعروف أنها طورت من قبل شركة “سوخوي” الروسية لتكون طائرة ضاربة من دون طيار، بوزن 20 طنا تقريبا، وقادرة على التحليق لمسافات بعيدة بسرعة تزيد عن 1000 كم في الساعة.

وستزود “الصياد” بأجهزة رصد ليزرية وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، كما ستزود برادارات متطورة شبيهة بتلك الموجودة لدى مقاتلات الجيل الخامس “سو-57”.

المصدر: RT