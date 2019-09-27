روسيا – انتقد غيرمان غريف رئيس مصرف “سبيربنك” أكبر المصارف الروسية، عمل صندوق النقد الدولي معتبرا أنه آن الأوان لزوال هذه المنظمة وحلها.

وجاء تصريح المسؤول الروسي في حديث لـRT، على هامش المؤتمر الـ23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “إنكوساي” المنعقد في موسكو.

وقال غريف في كلمة أمام المؤتمر: “ليس لدي الكثير لأقوله عن مؤسسات التدقيق العليا، لكن بالنسبة لمنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي يجب أن تموت”.

وأضاف المصرفي الروسي، الذي يترأس أكبر المصارف الروسية منذ 2007، إن هذه الهيئة الدولية للرقابة غير قادرة على تلبية الحاجة للإصلاح، ويجب ألا تعتمد المنظمات الدولية الأخرى على صندوق النقد الدولي، إذ أنه يوفر طرقا قديمة لحل المشاكل.

ولدى روسيا تاريخها الخاص مع صندوق النقد الدولي، حيث اضطرت موسكو لاقتراض الأموال من الصندوق بعدما واجهت صعوبات مالية إثر انهيار الاتحاد السوفيتي.

واستذكر غريف، أنه عندما كان وزيرا للاقتصاد بين 2000 و2007، طالب الصندوق موسكو بزيادة الأعباء الضريبة، التي بلغت حينها 41% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إلا أن روسيا رفضت اتباع توصيات الصندوق المتعلقة بالضرائب وتمكنت في 2005 من سداد قروضها للصندوق قبل 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.

وتستضيف موسكو في الفترة بين 23 و28 فعاليات مؤتمر “إنكوساي”، بمشاركة وفود من 169 دولة، منها وفود من دول عربية بينها قطر والكويت وسلطنة عمان.

ويعد المؤتمر الذي ينعقد كل ثلاث سنوات أكبر اجتماع على الصعيد المهني للأجهزة العليا للرقابة حول العالم ويحضره ممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الرقابة والمحاسبة.

المصدر: وكالات