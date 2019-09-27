كابل – انتقد السفير الأمريكي لدى كابل الرئيس الأفغاني أشرف غني، على وصفه وكالة المساعدات الأمريكية بأنها “عديمة الكفاءة”، تصعيدا للتوتر حول الدعم المالي عشية الانتخابات الأفغانية.

وانتقد الرئيس الأفغاني الأربعاء الماضي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مقابلة مع إذاعة “أزادي راديو” الأفغانية لعدم حصول الوكالة على أموال لمساعدة الشعب الأفغاني وعدم العمل باللوائح.

وقال غني: “من كل دولار أمريكي لا يحصل الشعب الأفغاني على أكثر من عشرة سنتات… الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من الجهات المانحة عديمة الكفاءة”.

وفي رد فعل صارم اليوم الجمعة قال السفير الأمريكي جون باس على تويتر: “نحن غاضبون لأن الرئيس أشرف غني تغاضى عن العمل الممتاز الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

ثم عدد السفير سلسلة المشروعات التي نفذتها الوكالة بما فيها مساعدة النساء على بدء مشروعات خاصة بهن وتدريب القابلات وتحسين محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وما زالت المساعدات الأجنبية تمثل أكثر من نصف ميزانية أفغانستان لكن المانحين يشككون في مدى فعالية استخدامها كما أن معظم تعهدات التمويل سارية حتى عام 2020 فقط.

ومن الممكن أن تقوض تصريحات الرئيس غني نوايا المانحين تجاه بلاده في وقت يسعى فيه لإعادة انتخابه يوم السبت رافعا شعار “المزيد من الاعتماد على النفس”، فيما يكيل الانتقادات للولايات المتحدة وباكستان.

المصدر: “رويترز”