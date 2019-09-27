الصين – أعلنت شركة الاتصالات الصينية Huawei عن تمكنها من الاستغناء عن المكونات الأمريكية الداخلة في إنتاج محطات شبكات 5G، مؤكدة أنها ستبدأ الإنتاج التجاري لها اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

وقال مؤسس ورئيس الشركة، رين جينغفي إن شركة Huawei قد نجحت في الاختبارات التي أجرتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وتمكنت من الاستغناء عن حوالي 5000 مكون إلكتروني أمريكي.

وتتوقع الشركة زيادة في مبيعات معدات الاتصالات العام المقبل، من 600 ألف إلى 1.5 مليون محطة أساسية، بنسبة زيادة 2.5 مرة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Huawei في مايو من هذا العام، بحجة سرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس.

وإثر هذه التدابير العقابية من جانب الولايات المتحدة، قدر جينغفي خسائر شركته بـ 30 مليار دولار في عام 2019، وأخبر الموظفين أيضا أن الشركة “بين الحياة والموت”.

ولكن في نهاية شهر أغسطس، أعلن رئيس الشركة، أن تأثير العقوبات كان أقل بكثير من المتوقع، وأن التقييم الأولي للضرر كان مبالغا فيه.

المصدر: lenta.ru