ليبيا – شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس في الاجتماع الوزاري حول ليبيا وذلك لاستعراض آخر مُستجدات الأوضاع الليبية وتبادل الرؤى حول سُبل تسوية الأزمة في ليبيا وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بحسب المكتب الإعلامي للوزارة بأن الوزير شُكري استعرض في كلمته مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا ، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر عام 2017 وتعالج كافة عناصر الأزمة الليبية ، مؤكداً على أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

وفي هذا السياق ، رحب الوزير شكري بالموقف المسؤول الصادر عن المشير خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) حول استعداده للحوار والحل السياسي.

ودعا وزير الخارجية سائر الأطراف للتحلي بنفس روح المسؤولية وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبي والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها بالتوازي مع دعم جهود الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الموارد في ليبيا وتمكين الشعب الليبي من استعادة السيطرة على بلاده ومقدراته وموارده.