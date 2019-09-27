مصر – تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر من خلاله شيرين رضا بالحفل الغنائي الذي احياه عمرو دياب بالجونة، وهي ترقص على أغنيته الجديدة “يوم تلات”، بل تؤكد لاصدقاءها أنها المقصودة بالأغنية بكلمة :” الخدود الحمراء”، وقد عبر الكثير من جمهور عمرو دياب وشيرين رضا عن إعجابهم بالفيديو وبساطتها في التصرف والكلام.

,حضر حفل عمرو دياب نخبة من النجوم منهم هند صبري وإلهام شاهين وحلا شيحة ودينا الشربيني وغادة عادل وإيمان العاصي وآيتن عامر.

وارتدى معظم الحضور ملابس بيضاء، وقدم عمرو لأكثر من ثلاث ساعات عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة.