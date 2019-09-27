ليبيا – دان عضو مجلس النواب المقاطع علي بوزعكوك العضو في التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين الإخفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة.

بوزعكوك إستنكر في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس ما وصفها بـ”الإجراءات المتخذة ضد المواطنين” في المنطقتين الجنوبية والشرقية من قبل ما أسماه بـ”الحكم العسكري” الذي يقوم به “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) ومن معه ضد المواطنين الآمنين، حسب زعمه.

وأدعى النائب المقاطع أن المواطنين وأعضاء مجلس النواب المنقطعين والمنشقين في المنطقتين الشرقية والجنوبية يعانون من غياب الحرية الكاملة ولكافة أنواع النشاط المدني بالمناطق الخاضعة لسيطرة “حفتر” ، مضيفاً :”حتى المجالس البلدية تم تغيرها برؤوساء من العساكر ” على حد زعمه.