لبنان – أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي براكس، الجمعة، التوصل إلى حل مع الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بتأثر قطاع النفط بأزمة سعر صرف الدولار مقابل الليرة المحلية.

جاء ذلك بعد لقاء جمع براكس ووفد من أصحاب المحطات والصهاريج، مع رئيس الحكومة سعد الحريري في العاصمة بيروت.

وقال براكس: “اتفقنا مع الحريري على استلام المحروقات كمحطات وموزعين بالليرة اللبنانية”.

وكانت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، أعلنت الخميس، إضرابا مفتوحا بجميع أنحاء البلاد، تنديدا بتداعيات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، على القطاع النفطي.

من جهته قال ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد لقائه مع الحريري: “اتفقنا كمحطات وموزعين على أن نستلم المحروقات بالليرة اللبنانية من الشركات وهم مسؤولين عن تحويل أموالهم إلى الدولار، والآلية بهذا الشأن ستصدر الثلاثاء”.

وفي وقت سابق، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان إنه “سيصدر تعميما الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي”.

ووفق تقارير إعلامية، بلغ سعر صرف العملة اللبنانية في السوق السوداء 1570 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر الليرة الرسمي 1507 ليرة للدولار.