روسيا – ترأس الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، جلسة لمجلس الأمن الروسي، تم خلالها بحث المسائل المتعلقة بضمان الأمن بعد إنهاء سريان معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والتسوية السورية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية: “ناقش المشاركون في الاجتماع، كذلك المسائل المتعلقة بالوضع الحالي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وكذلك الآفاق اللاحقة للتسوية في سوريا، بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية”.

وأشار بيسكوف، إلى أنه تم خلال جلسة مجلس الأمن الروسي، تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لضمان الأمن، بعد إنهاء سريان معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، بما في ذلك بعد الأخذ بالاعتبار الرسائل التي تم إرسالها مؤخرا، إلى قادة الدول الرائدة في أوروبا وآسيا حول هذا الموضوع.

المصدر: إنترفاكس