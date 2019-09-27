اليونان – أعلن خفر السواحل اليوناني أن سبعة أشخاص على الأقل بينهم رضيع وعدة أطفال، لقوا مصرعهم جراء غرق قارب للمهاجرين اللاشرعيين كانوا على متنه في بحر إيجة.

وأكدت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني لوكالة “فرانس برس” أن أفراد الإغاثة أنقذوا أربعة أطفال وخمسة رجال وثلاث نساء لم تعرف جنسياتهم بعد، وأن الحادث وقع قرب جزيرة إينوسيس اليونانية بين جزيرة خيوس والسواحل التركية.

وفي البداية، انتشلت فرق الإغاثة التي هرعت إلى موقع الحادث جثتي رضيع وطفل في سن أربع سنوات، لكن الناجين أكدوا أن أربعة أشخاص آخرين كانوا على متن القارب المنكوب، ما دفع خفر السواحل إلى مواصلة عمليات البحث ليتم العثور على جثث ثلاثة أطفال آخرين وامرأتين.

وحسب إحصاءات اللجنة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 50 شخصا منذ بداية العام الجاري حتفهم لدى محاولتهم عبور بحر إيجة على متن قوارب مطاطية صغيرة بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

المصدر: “فرانس برس”