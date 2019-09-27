واصيب ساهر عوض الله عثمان (20 عاما) بجروح قاتلة في صدره بنيران القوات الاسرائيلية في شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت تقارير أن 32 فلسطينيا آخرين اصيبوا بالرصاص خلال التظاهرات.

وتجمع نحو سبعة آلاف متظاهر في نقاط مختلفة على الحدود وعمد بعضهم الى رشق القوات الاسرائيلية بالحجارة والعبوات الناسفة، وفق ما افاد متحدث عسكري اسرائيلي لوكالة “فرانس برس”.

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة اعوام.

ومذاك، قتل ما لا يقل عن 309 فلسطينيين بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.