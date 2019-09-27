روسيا – علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأن روسيا “قد تكون متورطة” في فضيحة المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تغريدة في موقع “تويتر” إنه “بالنظر إلى أن نانسي بيلوسي هي من قامت بتضخيم (الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين رئيسي الولايات المتحدة دونالد ترامب وأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي)، فإنه وفقا لمنطقها، كان لروسيا يد بهذه الفضيحة!”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت بيلوسي خلال لقاء على قناة MSNBC الأمريكية، إنها تعتقد أن “لروسيا يدا في هذه (الفضيحة)”.

واعتبرت بيلوسي، يوم الأربعاء الماضي أن نص مكالمة الرئيسين ترامب، وزيلينسكي، يؤكد ضرورة دراسة عزل سيد البيت الأبيض.

وقالت حينها إن “نشر تسجيلات الاتصال الهاتفي من قبل البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس متورط في تصرفات تقوض نزاهة انتخاباتنا وكرامة المنصب الذي يتولاه وأمننا القومي. حاول الرئيس أن يحول انعدام القانون إلى خير في أمريكا والآن يصدره إلى الخارج”.

وتعود القضية إلى نشر بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تحدثت عن سعي ترامب لإقناع زيلينسكي بفتح تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

وزعمت هذه التقارير أن الرئيس الأمريكي هدد بوقف مساعدات واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا له في انتخابات الرئاسة عام 2020.

المصدر: وكالات