فرنسا – وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان شرطا للتخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة، حسبما ذكرت تقارير صحفية، الجمعة.

وقالت محطة “راديو كتالونيا” الإذاعية إن المهاجم البالغ من العمر 27 عاما على استعداد للتخلي عن الـ 43 مليون يورو التي طلبها من برشلونة في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام يتعهد به النادي بالتوقيع معه.

وذكرت الإذاعة أن المبلغ الذي كان من المفترض أن يحصل عليه نيمار كان 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على المبلغ، بينما يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقاله إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي وعدم التفاهم مع مسؤولي النادي الكتالوني على ذلك.

وكان نيمار قد سافر إلى برشلونة الخميس بعدما قرر المهاجم البرازيلي اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو، والذي من المقرر أن يحصل عليه بعد تجديد عقده عام 2016.

المصدر: وكالات