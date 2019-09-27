الولايات المتحدة – اوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده توصلت إلى نتيجة مفادها أن “حكومة (الرئيس السوري بشار) الأسد استخدمت الكلورين كسلاح كيميائي في 19 مايو، في إطار الحملة على إدلب.

وذكر بومبيو امس، أن “نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا يمكن إحصاؤها، وبعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”، مضيفا أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى نتيجة وهي أن دمشق “استخدمت الكلورين كسلاح كيميائي في 19 مايو”.

وادعت الولايات المتحدة في مايو أنها تلقت عددا من التقارير حول التعرض لغاز كيميائي بعد هجوم نفذته القوات الحكومية السورية في شمال غرب سوريا، لكنها لم تقدم أي ادلة تثبت استخدام دمشق أسلحة كيميائية.

وقصفت الإدارة الأمريكية سوريا مرتين بحجة أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية في أبريل 2017 و2018. كما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية في أبريل 2018 على ما وصفته بثلاثة أهداف كيميائية سورية ردا على هجوم مشبوه بالغاز قالوا إنه أسفر عن مقتل عشرات في إحدى ضواحي دمشق في ذلك الشهر.

المصدر: رويترز