ليبيا – أعلنت القيادة المركزية الامريكية في أفريقيا (أفريكوم) إستهداف عناصر من تنظيم داعش بغارة جوية أمس الخميس جنوب غرب ليبيا ، مشيرةً إلى أن الغارة الجوية كانت بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

القيادة المركزية الامريكية في أفريقيا اوضحت في بيان لها تابعته وترجمته صحيفة المرصد أن مدير الاستخبارات في قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا الأدميرال في البحرية الأمريكية هايدي بيرج قال إن هذه الحملة المستمرة ضد داعش ليبيا تدل على أن القيادة الأمريكية والقوات المسلحة لإفريقيا تستهدف بإصرار الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الأبرياء.

وأضاف :”سنواصل ملاحقة داعش ليبيا وإرهابيين آخرين في المنطقة وحرمانهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا “.

ونوّهت القيادة المركزية الامريكية في أفريقيا في ختام بيانها على أنها ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على تركيزها المشترك على تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي،مشيرةً إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل سبعة عشر إرهابياً دون إصابة مدنيين نتيجة لهذه الغارة الجوية.