السعودية – أعلن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن منح بلاده وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لعام 2019 تبرعات بقيمة 50 مليون دولار.

وأعلن العساف عن هذا التبرع أثناء اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والمفوض العام لـ”الأونروا” بيير كرينبول.

وأعلنت “الأونروا” في أن العساف أكد أثناء اللقاء ثبات موقف المملكة باعتبارها إحدى أقوى الداعمين السياسيين والماليين للوكالة الأممية وأعرب عن تقدير الرياض الكبير لمساعي “الأونروا”.

وأعرب كرينبول عن امتنانه نيابة عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني على الدعم السعودي، قائلا إن “التبرع المتجدد والسخي يعد ذا أهمية كبيرة للوكالة”، وأشار إلى أن التمويل السعودي يتيح التعليم لـ532 ألف طالب فلسطيني، علاوة على الخدمات الرئيسة الأخرى المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وفي العام الماضي، قدمت السعودية أيضا “تبرعا استثنائيا” لميزانية “الأونروا” التي تواجه أزمة مالية حادة إثر قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.

المصدر: RT + الإخبارية السعودية