ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أن القيادة العامة تصرح دائما بأنها ليست مع الحرب والقتال لكن الحرب فرضت عليها وعلى الشعب الليبي.

السعيدي وفي تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” اليوم الجمعة قال:” “القيادة العامة شاركت في عدة اجتماعات دولية سابقة لحل الأزمة الليبية وهي ترحب الآن باجتماع برلين ونيويورك”.

وأكد النائب أن إنهاء الجماعات المسلحة والقضاء عليها ضرورة حتمية لأن هذه الجماعات لا تريد إقامة دولة وقد استولت على السلطة والسلاح والقرار السياسي في طرابلس.

السعيدي أشار إلى أن العمل السياسي يحتاج لأمن دائم ومستمر وتوفير المناخ الملائم كي يستطيع الشعب الليبي التعبير عن اختياراته الحقيقية في أي انتخابات مقبلة.