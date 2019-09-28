ليبيا – دعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي الليبيين اليوم الجمعة إلى الخروج في ميدان الشهداء بالعاصمة وذلك لرفض ما وصفه بـ”عدوان حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة).

السويحلي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال :”إلى آلاف الليبيين الذين هجروا ودمرت بيوتهم وسلبت أرزاقهم ويعيشون الرعب في طرابلس تحت القصف العشوائي من مليشيات المتمرد.. موعدكم الجمعة في ميدان الشهداء رفضا للعدوان ودعما لأبنائكم الأبطال الذين يضحون بأرواحهم وأطرافهم في كل الجبهات دفاعًا عن أعراضكم وأموالكم وحريتكم”.

وفي تغريدة أخرى، أوضح السويحلي أن الخروج يأتي للتأكيد على رفض ما وصفه بـ”عدوان عصابات حفتر” وإصرارا وعزمًا على دحره واقتلاع مشروعه ، مضيفاً :” تعبيرا عن دعمنا واعتزازنا وفخرنا بأسودنا الصامدين فى الجبهات من أجل ليبيا حرة أبية”.