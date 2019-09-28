ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مطالبات جماعة الإخوان المسلمين “غير الواقعية” لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا تدل على أن تنظيم الإخوان قد شعر بقرب حسم المعركة لصالح الجيش.

امغيب إعتبر في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن الإخوان أدرك خسارته للمعركة ومني بخسائر فادحة اصابته بالذعر والخوف الشديد خاصة بعد استهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة مواقع للمليشيات داخل العاصمة طرابلس وبشكل دقيق.

وأشار إلى أنهم الآن تحت سيطرة حالة من الرعب افقدتهم حتي القدرة على التفكير قبل المطالبة بمثل هذا التدخل التركي المباشر الذي لن يحدث على الارض أمام أنظار العالم والأمم المتحدة و الذي لن يقبل به احد من كل ابناء الشعب الليبي الأبي إن حدث.