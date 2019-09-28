ألمانيا – انقض بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني بفوزه على مضيفه بادربورن 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من “البوندسليغا”.

وسجل أهداف الفريق البافاري كل من سيرجي جنابري والبرازيلي فيليب كوتينيو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 15 و55 و79 على التوالي، بينما أحرز بادربورن هدفيه في الدقيقتين 68 و84 عن طريق كاي بروجر والنيجيري جاميلو كولينز.

وبهذا الفوز، قفز بايرن ميونخ لصدارة ترتيب الدوري الألماني بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، مستغلا سقوط لايبزيغ (المتصدر السابق) أمام شالكه 1-3، فيما تجمد رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

المصدر: وكالات