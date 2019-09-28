موسكو – صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، السبت، أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين، إلى باريس لحضور مراسم وداع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

ورداً على سؤال لوكالة “سبوتنيك” المحلية، عما إذا كان بوتين يخطط للذهاب إلى باريس، للمشاركة في المراسم، أجاب بيسكوف: “نعم”.

وفي وقت سابق، أعلن قصر الشانزليزيه، أنه ينتظر حضور بوتين، الإثنين المقبل، خلال مراسم وداع شيراك الذي توفي الخميس عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتم إعلان الإثنين المقبل، يوم حداد وطني على الرئيس الراحل، وسيصلى على جثمانه، الأحد، في كنيسة “سان سولبيس” بباريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء دول أخرى.

فيما تستعد منطقة “لاكوريز” في جنوب غرب فرنسا لتكريم ابنها الرئيس الراحل شيراك الأحد، بحسب موقع “فرانس 24” المحلي.

وانتخب شيراك رئيسًا لفرنسا عام 1995 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس لمدة 18 عام، وأعيد انتخابه عام 2002.

ويعرف عنه معارضته للغزو الأمريكي للعراق أيام الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في 2003، كما كان أول رئيس فرنسي يقرّ بمسؤولية بلاده المشتركة عن جرائم الهولوكست بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وهو الذي قاد الجهود الدولية لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

وظل شيراك لفترة طولة حاملًا للواء اليمين المحافظ في فرنسا، ولقب بالـ “البلدوزر” في أوائل حياته المهنية بسبب طموحه وعزمه.

الأناضول