إسبانيا – أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، صعوبة مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد، مساء السبت، على ملعب واندا ميترو بوليتانو ضمن الجولة السابعة من عمر الليغا، رغم دعاوى الثأر من قِبل جماهير الملكي لخسارة الودية الثقيلة بسباعية مقابل ثلاثة في فترة الإعداد قبل انطلاق هذا الموسم.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة Sport الإسبانية: «دائماً أتحمل المسؤولية كلاعب ومدرب، نعلم ما يتعين علينا القيام به، هي مباراة أخرى في الليغا، هدفنا الفوز في هذه المباراة الصعبة».

وأضاف: «المقارنات بين الريال وأتلتيكو؟ لا أخوض في مثل هذه الأمور، الناس هنا يعملون كثيراً، البعض يقول إننا فريق الأثرياء وأتلتيكو نادي العمال، لكن ما أعرفه هو أن الريال يريد أن يفخر بلاعبيه، وهذا ما سنفعله».

وتابع: «كورتوا بلا منافس؟ نحن جميعاً في المركب نفسه، سأعتمد على الجميع، ولذلك أريدهم جاهزين، كنت أتمنى اللعب بـ25 لاعباً». وبسؤاله عن لاعب أتلتيكو الذي يمكنه اللعب لريال مدريد، أجاب: «لن أخوض في ذلك الأمر، أعتقد أنني أملك أفضل اللاعبين، لكني أحترم الجميع».

وأردف: «هازارد؟ نحن نعرف اللاعب الذي لدينا، نعلم أنه سوف يستجيب، وبالفعل تألق ضد إشبيلية، الجميع يتوقع الكثير منه، وسيكون اللاعب الذي نتوقعه جميعاً». وعند سؤاله عن الخسارة (3-7) في الفترة التحضيرية أمام الأتلتي، أجاب: «لا يوجد رد فعل لمباراة ودية».

وأشار زيدان إلى أن الثلاثي إيسكو ومارسيلو ولوكا مودريتش في حالة جيدة، وأنهم تدربوا بشكل طبيعي مع الفريق، مشيداً في الوقت ذاته بفاسكيز، وعن المُقارنة بين فينيسيوس ورودريغو، أجاب الفرنسي: «مختلفان لكنهما لاعبان جيدان ويريدان التحسن والتطور، وهو أمر جيد بالطبع».

واستكمل: «دراسة سيميوني بشكل خاص؟ كل شخص يقوم بدوره ويدرس المنافس كثيراً، لكنه مثل أي خصم آخر، وغداً هي مباراة بين الريال وأتلتيكو، نحن نعلم أهمية كريم بنزيمة للفريق الملكي، كاسيميرو يمنحنا التوازن، وكل لاعب يُسهم بشيء مع الفريق».

واختتم حديثه قائلاً: «مفاتيح في المباراة؟ لست بحاجة لقول ذلك، نسعى لتقديم مباراة رائعة، هناك عديد من الأشياء لدينا، ونفكر فيما يجب أن نفعله، أتلتيكو خصم صعب ولديه كثير من الأسلحة».

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