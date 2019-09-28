سقوط قذيفتي مدفعية أطلقتا من مصر في مستوطنة إسرائيلية

سقوط قذيفتي مدفعية أطلقتا من مصر في مستوطنة إسرائيلية

القدس – سقطت قذيفتا مدفعية أطلقتا من الأراضي المصرية السبت، في مستوطنة إسرائيلية قرب الحدود، مخلفتين أضرار مادية فقط، حسب إعلام عبري.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن القذيفتين أطلقتا من دبابات مصرية أثناء معارك بين الجيش ومسلحين من تنظيم “داعش” في سيناء.

وتسببت القذيفتان بأضرار مادية في كنيس ومركبة بمستوطنة “بيني نتساريم”، بحسب المصدر.

وتقع المستوطنة على بعد ثمانية كيلومترات جنوب قطاع غزة، وعلى بعد كيلومتر واحد تقريبا عن الحدود المصرية في سيناء.

وقام خبراء متفجرات وقوات من الشرطة الإسرائيلية بفحص المنطقة التي سقطت فيها القذيفتان.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري نشر الجمعة مقطع فيديو، حول شن الجيش هجمات مكثفة في سيناء على مواقع تابعة لتنظيم “داعش”، في الفترة الأخيرة.

وعقب حادثة سقوط القذيفتين بوقت قصير، اعتقلت البحرية الإسرائيلية شخصا حاول عبور الحدود المائية المصرية مع إسرائيل سباحةً، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وذكر بيان للجيش على حسابه على تويتر، أن جنوده “رصدوا مشتبها به يقترب من الحدود المائية الإسرائيلية، وتم اعتقاله بعد اجتيازها ونقله للتحقيق”.

الأناضول