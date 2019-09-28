ليبيا – بحضور خالد احمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس واعضاء الوفد المرافق له اختتمت أمس الجمعة أشغال الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

شكشك عقد بحسب المكتب الإعلامي التابع للديوان عدة اجتماعات فنية مع روساء دوواين المحاسبة والمنظمات المهنية ذات العلاقة حيث بحث تعزيز اوجه التعاون وتفعيل المسؤولية التي انيطت بديوان المحاسبة باعتباره أمين عام الأجهزة العربية الأعضاء في المنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وإجتمع شكشك مع رئيسة محكمة الحسابات في الكاميرون بصفتها الأمين العام للمنظمة الأفريقية (الافروساي) ورئيس محكمة الحسابات في الجزائر بصفتها عضو المجموعة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية (الانتوساي) ورئيس ديوان المحاسبة في قطر بصفته رئيس المجلس التنفيذي للدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة العربية (الاربواساي).

كما تم على هامش الاجتماعات تبادل اتفاقية التعاون الفني بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان المحاسبة الاردني حيث أكد الدكتور عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة الأردني على أهمية هذه الاتفاقية والدور المنتظر منها في تفعيل التعاون بين الزملاء في الديوانين.

ومن جهته أكد شكشك على أن هذه الاتفاقية جاءت في اطار مايقوم به ديوان المحاسبة الليبي من جهود تهدف إلى رفع كفاءة الاعضاء والموظفين من خلال اطلاعهم على التجارب العملية ونقل الخبرات والمعارف بين زملاء المهنة وبصورة تنعكس على رفع جودة العمل الرقابي ومخرجاته التي سنعكس حتماً على تحقيق الرابة الفعالة على المال العام.