إسبانيا – زاد الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الغموض حول إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوغرانا الأول ومدة غيابه عن الملاعب، كما أكد أن فريقه جاهز لمواجهة خيتافي مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الليغا.

وقال فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة Marca الإسبانية: «موقف ميسي؟ لا أعرف، يجب أن نرى كيف سيتدرب وكيف سيكون الأسبوع المقبل، على الرغم من أننا نعلم أن إصابته ليست خطيرة».

وأضاف عن المواجهة المقبلة: «خيتافي فريق صعب التغلب عليه، خاصة بعد تعاقدهم مع لاعبين جيدين، وفي ملعبهم تكون فرصنا أقل، يجب علينا أن نحقق نتيجة إيجابية، لا أعتقد أن النتائج الأخيرة خارج ملعبنا تمثل هاجساً، ولكن هناك كثير من الحديث عن الأمر، ويجب أن نتخلص منه».

ووصف مدرب البرسا فريق خيتافي تحت قيادة مدربه خوسيه بوردالاس، بأنه «صلب وصعب ومنضبط في حالة الضغط، وينتشر بشكل جيد في حالة الهجوم»، ولذا طالب لاعبيه بخطو خطوة للأمام على ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز).

وعن أنسو فاتي، أوضح: «أود أن يقضي مزيداً من الوقت معنا، وإذا انضم إلى المنتخب تحت 21 عاماً فسيكون جيداً، أما إذا انضم إلى منتخب تحت 17 عاماً فسيبتعد عن المشاركة معنا، يجب علينا الانتظار، لمعرفة ما سيحدث».

وتابع: «آرثر؟ لقد تعلَّم كثيراً من الأشياء في العام الماضي، هو بخير ونريده أن يستمر على هذا النحو. لقاؤه مع نيمار؟ كان يتناول العشاء مع صديق له، وليس لديَّ ما يدعو إلى القلق».

وبسؤاله عن علاقة فترة التحضير للموسم والنتائج السلبية، أجاب: «لا أعطي أهمية كبيرة للإعداد البدني، وحين تفوز تكون الأمور البدنية جيدة، وحين تخسر لا». ونوه: «نلعب عديداً من المباريات المتتالية، ويجب أن نستعد للفوز ونواجه بعض الانتكاسات، لكني لن ألقي باللوم على أي شيء من هذا القبيل».

وعن الصافرات ضد سواريز، علق بقوله: «لقد خاض بعض المباريات مع الفريق بعد غياب شهر للإصابة، هو بحاجة لاستعادة مستواه مثل زميليه ميسي وديمبلي، لكن يجب أن نقوم بذلك بشكل سريع».

وحث فالفيردي لاعبيه على خطو خطوة للأمام خلال مواجهة خيتافي، لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم خارج الديار، مختتماً حديثه قائلاً: «علينا أن نخطو خطوة للأمام، لأننا لا نحقق نتائج جيدة.. خيتافي سيضغط علينا بشكل كبير، وعلينا أن نتحلّى بالقوة الكبيرة، فهو منافس بإمكانه تخطّيك والتفوق عليك في أي وقت».

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