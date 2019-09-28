والمناطق المكتظة بالسكان على ضفاف أكبر نهرين في الولاية هي الأكثر تضررا بفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة بلا توقف في الساعات الـ24، أو الـ48 الأخيرة.

وقال نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية رافيندرا براتاب ساهي لفرانس برس “أكدنا وفاة 44 شخصا حتى مساء أمس (الجمعة) والسلطات تركز على عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة”.

وأضاف: “نقلنا آلافا إلى مخيمات لإيوائهم، إذ أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار في الساعات الـ48 المقبلة في أكثر المناطق تأثرا في الولاية”.

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أن الضحايا ماتوا بسبب انهيار جدران، أو غرقا، أو بسبب صواعق، أو لسعات أفاع.

وكانت فيضانات أسفرت عن مقتل 17 شخصا في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند خلال الأسبوع الجاري.