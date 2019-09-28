نيويورك – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأمريكي مايك بومبيو أن محاولات الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات عقيمة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، أنهما بحثا “دائرة واسعة من المسائل”، بما فيها “آفاق تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها”.

وأشارت الخارجية إلى أن لافروف أعرب خلال المباحثات عن أمله بأن تنفذ السلطات الأوكرانية الجديدة اتفاقيات مينسك للتسوية.

كما بحث لافروف مع بومبيو العلاقات الثنائية، حيث لفت لافروف انتباه نظيره إلى أن موسكو تعتبر التصرفات الأمريكية في ما يخص عدم منح التأشيرات لمسؤولين روس للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة غير مقبولة.

وأشار الوزير الروسي إلى أن “محاولات الضغط على بلادنا من خلال العقوبات أو بأي طرق أخرى عقيمة، فهي تقوض فقط آفاق التعاون الثنائي من أجل تسوية أهم القضايا الدولية وتزعزع الأمن العالمي”.

وأكد لافروف استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التعاون البناء لا يمكن أن يكون إلا على أساس احترام مصالح البعض الآخر.

يشار إلى أن لقاء لافروف مع بومبيو على هامش أعمال الجمعية العامة استمر نحو 50 دقيقة. ولم يدل الوزير الأمريكي بأي تصريحات للصحفيين بعد اللقاء.

المصدر: وكالات