مصر – كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن عودة هنا الزاهد إلى مصر، مؤكدة أنه من المقرر أن تخضع لعملية جراحية بسبب إصابتها بحصوة في المرارة، أدت إلى تدهور حالتها الصحية خلال قضائها شهر العسل خارج مصر.

وهنا الزاهد تزوجت من أحمد فهمي منذ أسابيع وحضر حفل زفافهما نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي ودنيا سمير غانم وأحمد عز ومي عمر وأكرم حسني وخالد سليم.

وبعد أيام قليلة من حفل الزفاف كشف أحمد فهمي عن تدهور الحالة الصحية لزوجته ودخولها المستشفى ثلاث مرات.

وتمنى عدد من النجوم الشفاء العاجل لهنا من خلال حساباتهم على الـ”سوشيال ميديا”، ومنهم ياسمين صبري ووفاء عامر وكندة علوش.

وكالات