هل تصحو بين الحين والآخر وأنت تشعر بألم في أسفل ظهرك؟ بالتعرف على أسباب آلام الظهر الصباحي، قد تكتشف ما يُعذبُ جسمك وتتخذ الخطوات الصحيحة للتعامل مع حالتك الصحية.

أسباب آلام الظهر الصباحية ربما نتيجة داء القرص التنكسي

وفق موقع Natural News الأمريكي، يُعد السبب الأول المحتمل لآلام الظهر الصباحية هو داء القرص التنكسي، ويسمى أيضاً التهابَ مفاصل العمود الفقري.

وهو مرض يظهر بسبب ضيق القناة الشوكية القطنية بسبب تآكل القرص بفعل التقدم في السن. وهو ما يقبض على الأعصاب الممتدة بطول العمود الفقري.

يتسبب داء القرص التنكسي في آلام، وتيبُس، وانخفاض قدرة منطقة أسفل الظهر والرقبة على الحركة.

وتختلف شدة الألم، فربما تنتشر في أجزاء أخرى من الجسم، وربما تسوء أثناء الصباح، ويمكن أن تؤثر على النوم.

ومن بين الأعراض الأخرى لهذا المرض: ضعف عضلات الساق أو تدلي القدم، وهي أمر غير طبيعي يجعل من الصعب على الإنسان رفع الجزء الأمامي من قدمه.

ويمكن لمرض القرص التنكسي أن يتسبب في فقدان الإحساس في الذراعين والساقين والشعور بالوخز فيها.

وربما يشعر المصابون بهذا المرض بألم عند الجلوس أو رفع شيء ما أو عند الانحناء. لكن الألم يختفي عند تغيير الوضع أو التحرك أو السير.

لتخفيف أعراضهم، يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض القرص التنكسي استخدام كمادات الهلام الباردة والساخنة، ودعامة ظهر تخفف الضغط على العمود الفقري، أو العلاج الطبيعي.

ويمكنهم أيضاً تبني طرق من الطب البديل كالوخز بالإبر وتقويم العمود الفقري.

هل يسبب الألم العضلي التليفي ألم وتيبس الظهر كل صباح؟

يُعتبر الألم العضلي التليفي، وهو من الاضطرابات التي تصيب الجسم، من الأسباب الأخرى الخطيرة لألم وتيبُس الظهر في الصباح.

تُسبب الاضطرابات المزمنة آلاماً وانزعاجاً وحساسية للعديد من أعضاء الجسم.

ويعاني المصابون بالتليف العضلي أيضاً من الإرهاق والصداع وصعوبات في التركيز والذاكرة، واضطرابات النوم، والخَدر والشعور بالوخز في الأطراف.

وغالباً ما يعانون أيضاً من متلازمة القولون العصبي.

iStock/ يسبب الألم العضلي التليفي ألم وتيبس الظهر كل صباح

وهناك طرق طبيعية لتحسين أعراض التليف العضلي، ومنها: الالتزام بنمط حياة صحي مثل ممارسة الرياضة بانتظام واعتماد نظام غذائي غني بالأغذية المضادة للالتهابات، واستخدام علاج الوخز بالإبر وتقويم العمود الفقري أو التدليك لتخفيف الآلام.

وقد يقلل المرضى آلام الظهر الصباحية أيضاً عن طريق مزاولة تمارين الإطالة قبل مغادرة السرير والاستحمام بماء دافئ بعدها مباشرة.

وقبل النوم، يمكنهم ضبط درجة حرارة الغرفة على درجة مريحة والتوصل إلى وضع يقلل الضغط على ظهورهم.

أسباب أخرى محتملة لألم الظهر ومتى ينبغي طلب المساعدة

عندما ينهض المرء من السرير بسرعة كبيرة، قد يضغط على أسفل ظهره. لتقليل هذا الخطر، تحرك بالتدريج إلى جانب السرير عند النهوض.

اعتمد على يديك للدعم، واجلس على طرف السرير مع تدلية ساقيك. ابقَ بهذا الوضع لثوان قليلة قبل أن تضع قدميك على الأرض بالتدريج للوقوف.

ربما تتسبب التمرينات الرياضية العنيفة أيضاً في ألم الظهر الصباحي والتيبس فيما تبقى من اليوم. لذا، تأكد من الإحماء قبل التدرب مباشرة أو لعب أي رياضة.

وبإتاحة الوقت الكافي ليتمكن الجسم من العودة لحالته الطبيعية بعد التدريبات، يمكن كذلك المساعدة على تقليل الألم في اليوم التالي.

حافظ على وضع صحي لجسمك طوال التدريبات، واستخدم كمادات الهلام الباردة والساخنة لتخفيف أي ألم.

تجنب وضعيات النوم التي تضغط على الأرداف وأسفل الظهر والعنق.

وضع وسائد لدعم الجسم، أسفل الركبتين لمن يحبون النوم على ظهورهم، وبين الساقين لمن يحبون النوم على الجانبين، وتحت أسفل البطن لم ينامون على بطونهم.

اشتر مرتبة تدعم وزن وشكل الجسم، وتكون مريحة في النوم. واستبدلها بعد كل عَقد من الاستخدام، أو بمجرد أن تبدأ في الترهل أو التمزق.

وفي حالة استمرار ألم أسفل الظهر، اخضع لفحصٍ طبي عاجل. إذ يجب ألا يؤجل ذلك كل من يعاني من مشكلات في المثانة أو الأمعاء، أو مَن لا يشعرون بأطرافهم، أو من يعانون من قِصر النفس.

وكالات