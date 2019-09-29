انجلترا – اتخذ الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، قرارًا نهائيًا بشأن النادي الذي سيمثله في الموسم المقبل.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إنَّ إريكسن، حسم مستقبله، ولن يجدد عقده الحالي مع توتنهام، والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشار إلى أنَّ اللاعب الدنماركي، قرر الانضمام إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل خلال صفقة مجانية.

ويكون بذلك إريكسن أغلق الباب تمامًا أمام كل من ناديي يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، الراغبين في ضمه هذا الموسم.

وسبق لإريكسن، أن رفض التوقيع على عقد جديد مع توتنهام مدته 5 مواسم بإجمالي رواتب يصل إلى 60 مليون إسترليني.

وكان إريكسن سيحصل وفقًا للعقد الجديد على 230 ألف إسترليني أسبوعيًا بالإضافة إلى المكافآت، ليصبح ضمن فئة الرواتب الأعلى في الفريق إلى جانب زميله هاري كين.

المصدر: كووورة