السعودية – ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى 1905 مليار ريال (507.9 مليار دولار).

كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1888 مليار ريال (503.5 مليار دولار) حتى نهاية يوليو/تموز السابق له، حسب تقرير صدر عن “النقد العربي السعودي”، الأحد.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 180.8 مليار دولار، في يوليو الماضي.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن من تراجع إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 8 أشهر من 2019، إلى 82.7 مليار ريال (22.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 93.7 مليارات ريال (25 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2018.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية تراجعت بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

الأناضول