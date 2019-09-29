اليمن – اتهم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة “أنصار الله” بإطلاق صاروخ باليستي باستخدام أملاك مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، سقط في محافظة صعدة الحدودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول إن “المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد صاروخا بالستيا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة)”.

وأكد المتحدث باسم التحالف “قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.