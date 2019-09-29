ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن النماذج التابعة للإخوان في اشارة منه لعبد الرزاق العرادي أتخمت بالمال والسلطة ، موضحاً أن دعوة الإخوان للدولة التركية للتدخل العسكري المباشر في ليبيا قد يكون تنفيذاً للفصول الأخيرة من المؤامرة الكبرى لإسقاط ليبيا في أحضان العثمانيين الحالمين باستعادة سلطة الرجل المريض.

التكبالي إستبعد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد تعامل تركيا مع هذه الدعوات بجدية لأنها تعلم مدى كراهية الشعب الليبي لها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الليبيين سيهبُّون لقتال الأتراك حال تدخلهم في البلاد حتى آخر رجل.

يشار إلى أن عبدالرزاق العرادي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين قد قال أمس الأول إن تركيا تنتظر ما أسماه توفر الإرادة السياسية لدعم ما وصفه بـ”الشرعية” (حكومة الوفاق) بشكل أكبر وتوقيع اتفاقيات مشتركة على كل الأصعدة.